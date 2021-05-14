اهتز سكان ولاية سطيف في أولى أيام عيد الفطر المبارك على وقع جريمتي قتل خطيرتين بكل من العلمة وحي طانجة ببلدية سطيف، الجريمة الأولى وقعت بمدينة العلمة، أين وقعت بحي هواري بومدين حين تم طعن الضحية ش.أ الذي لا يتعدى عمره (19 سنة)، على يد شاب آخر تم القبض عليه.

في حين وقعت الجريمة الثانية بحي طانجة بسطيف، أين كان الضحية كهلا في 51 من العمر تم طعنه هو الآخر على يد شخص في الأربعين من العمر، مصالح الأمن أوقفت مرتكب الجريمة والتحقيق جاري لمعرفة دوافعها وأسبابها.