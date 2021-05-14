عثر غطاسو الوحدة البحرية للحماية المدنية، صباح اليوم الجمعة، على جثة الصياد المفقود في عرض البحر منذ الفاتح ماي الجاري.

وأعلنت مصالح الحماية المدنية لولاية الشلف، أنه تم العثور على جثة الصياد المفقود اليوم في حدود الساعة الثامنة وخمس دقائق على بعد حوالي 500 متر شرق ميناء الصيد لبلدية سيدي عبد الرحمان.

وأضاف ذات المصدر أن الضحية البالغ من العمر 47 سنة والمفقود منذ أول ماي الجاري عثر عليه بشاطئ وادي الملح ببلدية سيدي عبد الرحمان وتم تحويل جثته من طرف غطاسي الوحدة البحرية للحماية المدنية بوادي القصب بدائرة تنس إلى المؤسسة العمومية الاستشفائية زيغود يوسف بتنس.