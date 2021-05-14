أكدت وسائل إعلام مختلفة اليوم الجمعة، أن إدارة الترجي التونسي الممثلة في رئيسها حمدي المدب ورئيس فرع كرة القدم رياض بالنور، المتواجدون في الجزائر والكاتب العام فاروق كتو قائمين بمساعي كبيرة واتصالات حثيثة بالتنسيق مع مسؤولي شباب بلوزداد لدى السلطات الجزائرية وسفارة تونس بالجزائر لحل الإشكال الذي تم على إثره الاحتفاظ بعدد من جماهير الترجي التونسي والصحافيين المصاحبين للبعثة وعددهم 18 شخصا بمطار هواري بومدين الدولي، حسب ما أكده كذلك موقع " كورة".

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