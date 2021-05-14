أعلنت مصالح الحماية المدنية لولاية المسيلة عن أن الجثة التي عثر عليها صبيحة اليوم الجمعة بمنطقة ضاية بن ولهة تعود للشخص المبحوث عنه منذ السابع ماي الجاري بعدما تم العثور على سيارته بوادي جنان الرومي ببوسعادة إثر التقلبات الجوية الأخيرة التي شهدتها المنطقة.

وأفادت ذات المصالح في بيان عبر موقعها على الفايسبوك، بأنه تم التأكد من هوية الضحية التي عثر عليها صباح اليوم على مستوى وادي ميطر بمنطقة ضاية بن ولهة بإقليم بلدية المعاريف. وأضافت الحماية المدنية أن الضحية يدعى ط. لخضر يبلغ من العمر 49 سنة وهو الشخص المفقود والمبحوث عنه منذ يوم07 ماي الجاري بعدما عثر على سيارته بوادي جنان الرومي ببوسعادة إثر التقلبات الجوية الأخيرة.

ووجهت مصالح الحماية المدينة لولاية المسيلة تحية تقدير وعرفان لكل أعوان الحماية المدنية الذين شاركوا في عملية البحث من مختلف الوحدات والولايات، وإلى السلطات المحلية والعسكرية ولكل من ساهم من قريب أو بعيد سواء مجتمع مدني أو جمعيات وحتى الخواص.

للإشارة كانت عمليات البحث عن الضحية من قبل أعوان الحماية المدنية قد تواصلت على مدار تسعة أيام كاملة وقد سخر للعملية 100 عون من الحماية المدنية شكلوا أربع فرق للبحث مدعومة بفرقة سينوتقنية وكذا غطاسين وأفراد البحث والتدخل في الأماكن الوعرة. كما أن عدد ضحايا الفيضانات التي شهدتها المنطقة جراء التقلبات الجوية الأخيرة قد بلع ست وفيات بما فيها الضحية التي عثر على جثتها اليوم.