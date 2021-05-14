أعلنت مؤسسة "دورنا" المسؤولة عن تنظيم بطولة العالم لسباقات الدراجات النارية، اليوم الجمعة، إلغاء سباق جائزة فنلندا الكبرى الذي كان مقررا في جويلية المقبل.

وأشارت المؤسسة إلى أن قرارها جاء بسبب قيود السفر المفروضة نتيجة استمرار تفشي فيروس كورونا المستجد، ولكنها أكدت إقامة سباقين في النمسا في أوت المقبل.

وقرر منظمو البطولة إقامة سباق جائزة ستايريان الكبرى الذي أقيم للمرة الأولى في العام الماضي في حلبة رد بول ما بين السادس والثامن من أوت وقبل أسبوع واحد فقط من جائزة النمسا الكبرى.

وفقا لـ "رويترز". وفرضت السلطات الفنلندية، مطلع شهر مارس الماضي، حالة الطوارئ في البلاد بسبب ارتفاع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد.