تراجعت أسعار النفط اليوم الجمعة، بعدما خسرت حوالي 3 بالمائة في الجلسة السابقة، إذ بقيت حالات الإصابة بفيروس "كورونا" مرتفعة في الهند المستهلك الكبير للخام، ومع استئناف عمل خط أنابيب رئيسي في الولايات المتحدة بعد إغلاق بسبب هجوم إلكتروني.

وبحلول الساعة 06:30 بتوقيت غرينيتش، هبطت العقود الآجلة لخام "برنت" بنسبة 0.37 بالمائة عند 66.80 دولار للبرميل، في حين نزل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي ثلاثة سنتات أو 0.1 بالمائة إلى 63.79 دولار للبرميل.

وتتجه أسعار كلا الخامين لتسجيل أول خسارة أسبوعية في ثلاثة أسابيع.

