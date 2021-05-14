أفادت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية بارتفاع إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في العالم إلى أكثر من 160.8 مليون إصابة، وإجمالي الوفيات إلى أكثر من 3.3 مليون وفاة. وحسب بيانات الجامعة بلغ إجمالي الإصابات بفيروس كورونا في العالم 160.819.979، وإجمالي الوفيات 3.339.802.

وتصدرت الولايات المتحدة قائمة الدول من حيث عدد الوفيات جراء الفيروس بـ 584475 حالة وفاة، وبلغ إجمالي الإصابات فيها 32.851.932. تلتها البرازيل في المرتبة الثانية من حيث عدد الوفيات بـ 430417 حالة وفاة، وإجمالي الإصابات 15.433.989. وفي المرتبة الثالثة تأتي الهند بإجمالي وفيات 258317، وإجمالي إصابات 23.703.665.

وحلت المكسيك رابعا من حيث عدد الوفيات بـ 219912، وإجمالي إصابات 2.375.090 وفي المرتبة الخامسة بريطانيا بإجمالي وفيات 127912، وإجمالي إصابات 4.460.405. متبوعة بإيطاليا في المرتبة السادسة بإجمالي وفيات 123745، وإجمالي إصابات 4.139.160. وفي المرتبة السابعة روسيا بإجمالي وفيات 112795، وإجمالي إصابات 4.857.303.

أما فرنسا فقد احتلت المرتبة الثامنة بإجمالي وفيات 107411 وإجمالي إصابات 5.902.343. وفي المرتبة التاسعة ألمانيا بإجمالي وفيات 85719، وإجمالي إصابات 3.578.125. تلتها في المرتبة العاشرة إسبانيا، بإجمالي وفيات 79281، وإجمالي إصابات 3.598.452.