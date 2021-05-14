خلف حادث مرور وقع ليلة البارحة لأول أيام عيد الفطر المبارك على الطريق السريع لولاية تيبازة وفاة شخصين وإصابة آخر بجروح خطيرة.

وأفادت مصالح الحماية المدنية لولاية تيبازة، اليوم الجمعة عبر صفحتها على الفايسبوك، أن وحدتها الرئيسية مدعمة بوحدة بو سماعيل تدخلتا على الساعة الثامنة ليلا وخمسا وخمسين دقيقة (20:55) من أجل حادث مرور تمثل في انحراف وانقلاب سيارة في منحدر بالطريق السريع تيبازة في اتجاه بو سماعيل قبل "ثكنة الحرس الجمهوري".

وأضاف ذات المصدر أن هذا الحادث خلف وفاة شخصين في عين المكان وإصابة ثالث بكسور في الأرجل، حيث تم نقل المتوفين إلى مستشفى القليعة بينما حول المصاب إلى مستشفى تيبازة.