أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، اليوم الجمعة، عن ارتفاع عدد ضحايا القصف الصهيوني على القطاع إلى 119 شهيدا بينهم 31 طفلا و19 سيدة، و830 مصابا.

واستأنفت صباح اليوم المدفعية الصهيونية قصف المناطق الشرقية لخان يونس جنوبي القطاع، والمغازي ودير البلح وسط القطاع، فيما قصفت الطائرات ورشة بجانب مركز الشرطة بحي الزيتون بغزة وثلاث مناطق زراعية بحي تل الهوا.

وأعلن جيش الاحتلال، صباح اليوم أن 160 طائرة شاركت في القصف ونحو 450 صاروخ وقذيفة أطلقت على قطاع غزة الليلة الماضية، استهدفت 150 هدفا بالقطاع.

من جانبها واصلت الفصائل الفلسطينية إطلاق القذائف الصاروخية، وأعلنت "كتائب القسام" قيامها بإطلاق 100 صاروخ على عسقلان ردا على استهداف المدنيين والبنية التحتية. وأعلنت "سرايا القدس" إنها وجهت عدة ضربات صاروخية كبيرة ومكثفة صوب نتيفوت وسديروت وعسقلان وأسدود وغان يفنا وتل أبيب ومدن أخرى.

وكان الجيش الصهيوني قد أعلن، صباح اليوم الجمعة، عن مقتل سبعة صهاينة وأصيب 523 أخرون في القصف الصاروخي من قطاع غزة.