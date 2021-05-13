أكد جيش الإحتلال، مساء اليوم الخميس، إطلاق عدة صواريخ من جنوب لبنان على الأراضي المحتلة وسط استمرار الجيش الصهيوني في حملة القصف المكثفة ضد قطاع غزة.

وأفاد المتحدث باسم جيش الاحتلال، أفيخاي أدرعي، عبر "تويتر"، بأنه "تم رصد إطلاق ثلاثة صواريخ من داخل لبنان باتجاه البحر قبالة شواطئ الجليل"، مضيفا أنه "لم يتم تفعيل الانذار وفقا للسياسة المتبعة".

من جانبها، أفادت وسائل إعلام عبرية بسماع دوي انفجارات في محيط بلدات شلومي ونهاريا غرب الجليل في القطاع الغربي للحدود مع لبنان.

وقالت بعض التقارير إن الصواريخ تم إطلاقها من منطقة قرية القليلة في جنوب لبنان.