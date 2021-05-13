أعلن وزير الداخلية الفرنسي، جيرارد دارمنانان، منع المسيرات المؤيدة للشعب الفلسطيني يوم السبت المقبل.

في وقت تشهد كبرى العواصم والمدن في العالم مسيرات حاشدة مؤازرة للشعب الفلسطيني، قررت فرنسا أن تسبح عكس التيار بإعلان وزير الداخلية منع المسيرات التي دعت اليها عدة تنظيمات يوم السبت المقبل لمساندة الشعب الفلسطيني.

وتحجج الوزير لتبرير هذا المنع ببعض الانزلاقات التي شهدتها مسيرات مماثلة سنة 2014 .

يأتي هذا في الوقت الذي ندد فيه جون لوك ميلونشون، رئيس حزب "فرنسا الأبية"، بالسياسة الخارجية لفرنسا المنحازة لجانب الاحتلال الصهيوني، في وقت اتسمت هذه الأخيرة بالقوفو على مسافة واحدة تقريبا بين الطرفين الفلسطيني والصهيوني.

رؤية أكدتها تصريحات ماكرون اليوم، الذي أسهب في الدفاع عن حق سلطة الاحتلال في الدفاع عن نفسها منددا أيضا بحركة المقاومة "حماس" ودون أن يشر ولو بكلمة لضحايا العدوان الصهيوني الذين فاق عددهم 87 شهيدا.