تدخلت الوحدة البحرية بشرشال اليوم الخميس، على الساعة 14سا29د من أجل انتشال وإسعاف وإجلاء غريق فاقد الوعي في حالة خطيرة بميناء شرشال أين تم تقديم الإسعافات الأولية له ونقله إلى المستشفى، حسبما جاء عبر الصفحة الرسمية لمديرية الحماية المدينة بولاية تيبازة.

كما تدخلت الوحدة الثانوية للحماية المدنية بحجوط على الساعة 14سا27د من أجل حادث مرور يتمثل في اصطدام سيارتين في الطريق الوطني رقم 11، قرب مزرعة سي عياش.

وخلف هذا الحادث أربع إصابات، ثلاثة جروحها متفاوتة الخطورة وواحدة في حالة صدمة ليتم نقل الجميع إلى المستشفى