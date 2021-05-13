أفادت مصالح الحماية المدنية لولاية المسيلة أن إسعافاتها تدخلت صبيحة اليوم الخميس لنقل شخص عثر عليه متوفيا بأحد أحياء مدينة بوسعادة.

وأوضحت ذات المصالح في منشور عبر موقعها في الفايسبوك، أن إسعافات الوحدة الثانوية للحماية المدنية تدخلت صباح اليوم في حدود الساعة السادسة صباحا وواحد وعشرين دقيقة (06:21) لأجل نقل شخص متوفي بحي مسيرح على ضفة وادي بوسعادة بمنطقة العراقة في بلدية بوسعادة.

وأضاف ذات المصدر أن الضحية البالغ من العمر 63 سنة والمعاق ذهنيا، عثر عليه ملقى على وجهه وغير مبلل ولم تتعفن جثته وليس من ضحايا الفيضانات الأخيرة حيث تم نقله إلى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى بوسعادة.