أختير المخرج الجزائري الهولندي كريم طرايدية والروائية الجزائرية حنان بوخلالة للمشاركة في عضوية لجان تحكيم مهرجان لاهاي السينمائي الدولي "مينا" بهولندا في طبعته الرابعة التي تقام من 20 لغاية 22 ماي الحالي، حسبما أفاد به المنظمون.

وحسب وكالة الأنباء الجزائرية فقد أعلن مهرجان لاهاي السينمائي عن أعضاء لجنتي تحكيم الدورة الرابعة حيث سيترأس المخرج كريم طرايدية لجنة تحكيم الفيلم الطويل والتي تضم أيضا عضوية كلا من الناقد السينمائي المغربي حمادي كيروم والمنتجة الإيرانية إلهه نوبخت.

وكان كريم طرايدية، الذي دخل عالم الإخراج السينمائي في 1991 قد عرف نجاحا دوليا لأحد آخر أفلامه "يوميات قريتي" (2016) الذي توج بالجائزة الكبرى للدورة الرابعة لمهرجان السينمائيات الإفريقية "أفريكلاب" بفرنسا كما فاز قبلها بجائزة التحكيم لمهرجان السعيدية السينمائي "سينما بلا حدود" بالمغرب.

من جهة ثانية، تضم لجنة تحكيم الفيلم القصير الروائية والصحفية الجزائرية حنان بوخلالة صاحبة رواية "سوسطارة" (2019) وذلك إلى جانب المخرج المغربي محمد اليونسي والممثلة الهولندية الين كوننغ.

ويقدم المهرجان في دورته الرابعة أفلاما روائية طويلة وقصيرة أنتجت في العامين الأخيرين وذلك ببثها افتراضيا عبر موقع المهرجان بسبب تداعيات فيروس كورونا المستجد.

للتذكير ستتميز المسابقة الرسمية لمهرجان لاهاي السينمائي الدولي (مينا) بالمنافسة على جوائز أفضل فيلم روائي طويل، وأفضل فيلم روائي قصير، وأفضل فيلم وثائقي إضافة إلى جائزة الجمهور.