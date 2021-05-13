ادخار المال يجب ألا يكون من المبالغ المتبقية في نهاية الشهر، بل يلزم من البداية تخصيص جزء للادخار، يفترض أن يمثل عشرة بالمائة. في كثير من الحالات يمكن أن يصبح ادخار المال هدفا صعبا، يسبب الإخفاق فيه كثيرا من الإحباط، وذلك للجهل بأفضل الوسائل والمبادئ الناجعة في توفير المال والادخار، بخاصة لدى من يديرون شؤونهم المالية يوما بيوم.

ويقول موقع " الجزيرة نت" في نقله عن موقع "سوبر كوريسو" الإسباني، إنه بات من المهم جدا تعلم كيفية ادخار بعض المال الذي يمكن أن ينقذنا في وقت الأزمات، أو نشتري به شيئا ثمينا يؤثر إيجابا في حياتنا.

ضبط أهداف الادخار

وقبل معرفة كيفية الادخار عليك تحديد المبلغ الذي ترغب في جمعه والغرض منه. وهذا الغرض قد يتمثل في الحالات الطارئة، أو السفر، أو القيام بأعمال تجارية. ومعرفة هذا الغرض قد يكون أفضل حافز لنا للانضباط والاستمرار في توفير المال.

التحكم في المصاريف

وللنجاح في تحقيق هذا الهدف، عليك أن تعرف أفضل الوسائل وتحدد أسلوب الإنفاق المناسب لوضعك المالي. أولا يجب أن تحذر من مصادر التمويل التي توفر لك السيولة المالية في مقابل السداد في وقت لاحق، كما هو الحال مع القروض والسلف.

هذه الأمور لا ينصح بها بخاصة عند الإنفاق على منتجات استهلاكية مثل الرحلات والملابس.

فتح حسابين بنكيين

ومن النصائح المفيدة في هذا الإطار، هي فتح حساب بنكي تضع فيه راتبك الشهري، وحساب ادخار تودع فيه مباشرة 10% من راتبك، مع التزامك الصارم عدم المساس بهذا الحساب إلى حين تحقيق الغرض منه.

وبهذه الطريقة سترى أن المبلغ المدخر يتزايد باستمرار، وتشعر بالراحة النفسية والرضا لأن لديك ما يكفي لمجابهة المفاجآت مثل فقدان الوظيفة.

ضبط أهداف الادخار

وقبل معرفة كيفية الادخار عليك تحديد المبلغ الذي ترغب في جمعه والغرض منه. وهذا الغرض قد يتمثل في الحالات الطارئة، أو السفر، أو القيام بأعمال تجارية.

ومعرفة هذا الغرض قد يكون أفضل حافز لنا للانضباط والاستمرار في توفير المال.

فضل وقت للادخار هو الآن

أحيانا تحدثك نفسك بتأجيل الشروع في الادخار إلى الشهر أو العام المقبل، ولكن في هذا الوقت لا تنفع النوايا والوعود، بل يجب الشروع فورا في الادخار. وهنالك كثير من الوسائل لتحقيق ذلك، مثل إيداع بعض المال في حساب بنكي أو استثماره في أشياء أخرى.

التوفير يبدأ من المنزل

والنجاح في تحقيق هذه الغاية يبدأ من المصروفات المنزلية التي يجب التركيز عليها، على غرار فواتير الكهرباء والماء والتدفئة.

وينبغي الحرص على:

تجنب ترك الأجهزة الكهربائية مشتعلة مثل الفوانيس، لأن هذا قد يوفر لك 15% من فاتورة الكهرباء غلق صنبور الماء عند غسل الأسنان أو تنظيف اليدين بالصابون، وهذا قد يوفر لك 10 لترات في الدقيقة.

ضبط المكيف أو السخان عند درجة حرارة مناسبة، لترشيد استهلاك الكهرباء.

فكر فيما ستشتريه والغرض منه سواء أكانت الأعياد قريبة أم تريد شراء هدايا لشخص عزيز عليك، أم كنت تخرج أسبوعيا للتسوق، فعليك تجنب المصروفات غير المبرمجة سلفا.

ولتحقيق ذلك يمكنك كتابة قائمة بحاجاتك قبل الخروج من البيت، والتقيد بها بصرامة، لتجنب المفاجآت عند الدفع وعند تفقد رصيدك البنكي.