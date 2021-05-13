طوى الدولي الجزائري آندي ديلور صفحة الخلاف التي كانت بينه وبين نجم باريس سان جيرمان نيمار داسيلفا في وقت سابق. وكتب اليوم الخميس، مهاجم مونبوليه عبر صفحته على الفايسبوك: " لا أحد تحدث عن التصالح، هل نتحدث عن ذلك أم لا؟ أفهموا شيئا واحدا التنافس هو لعبة، بريدس ليس معنا في الصورة لكنه وقع على عقد الصلح".

للإشارة فإن الخلاف الذي كان بينهما يعود إلى المواجهة التي التقى فيها الناديان هذا الموسم حيث لم يهضم أندي ديلور طريقة نيمار في اللعب والتي استفز بها كثيرا زملائه في مونبيلييه أثناء المباراة، حيث طالب أندي ديلور من المهاجم البرازيلي أن يلعب بطريقة جيدة ويحترم المنافسين وإلا سيتعرض للضرب والإصابات مستقبلا، أما "لياندرو بريدس" هو لاعب أرجنتيني ينشط ضمن صفوف البياسجي.