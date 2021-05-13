أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (اليويفا)، اليوم الخميس، نقل مكان إقامة نهائي دوري أبطال أوروبا بين مانشستر سيتي وتشيلسي الإنجليزيين يوم 29 ماي، من إسطنبول إلى بورتو للسماح لمشجعي الناديين بالسفر بأمان في ظل قيود جائحة كوفيد-19.

وكان من المفترض إقامة النهائي في ملعب أتاتورك الأولمبي في إسطنبول، لكن الحكومة البريطانية وضعت تركيا على "القائمة الحمراء" لسفر مواطنيها يوم الجمعة الماضي، واستبعدت بالفعل فرصة حضور جماهير الناديين الإنجليزيين للمباراة.

وسيقام النهائي في ملعب دراجاو الخاص بنادي بورتو، بحسب ما نقلت وكالة "رويترز".