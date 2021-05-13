كشف وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات عن تسجيل 14 حالة جديدة للسلالة الهندية لفيروس كورونا.

وحسب نفس المصدر فإن 13 حالة سجلت بولايات الجنوب وحالة واحدة بولاية تيزي وزو.

وقال"الحالات المسجلة اكتشفت في أوساط عمال صينيين وهنود."

وفي سياق آخر، قال الوزير على هامش زيارة لمستشفى بوفاريك بمناسبة عيد الفطر، أن اللجنة العلمية أوصت بتطبيق شروط صارمة على الوافدين إلى الجزائر.

وكشف الوزير أنه يشترط اظهار فحص "PCR" على الوافدين بمدة لا تزيد عن 36 ساعة.