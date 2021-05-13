زار وزير الصحة عبد الرحمان بن بوزيد صباح اليوم الخميس، مستشفى بوفاريك، وقال الوزير في تصريحات صحفية: " قمنا بتخصيص زيارة لمدينة بوفاريك خاصة ولولاية البليدة عامة لأنها ضحت وخسرت كثيرا، نحن هنا من أجل الوقوف مع الزملاء، هي زيارة تضامن مع العمال والمرضى".

وأضاف:" نتمنى التغلب على هذا الوباء ونشرع في أعمال الوزارة المعطلة، على العموم كل القطاعات متوقفة في الجزائر".

وأردف: " كمية اللقاحات كافية، والوزارة تعمل على توفيرها بكمية أكثر خلال شهر جوان القادم، مع إمكانية إنتاج لقاح سبوتنيك بالجزائر خلال سبتمبر