تتواصل هذا الخميس لليوم الثامن على التوالي، عملية البحث عن المفقود الذي عثر على سيارته بوادي جنان الرومي ببوسعادة خلال الفيضانات الأخيرة التي شهدتها المنطقة وأفادت مصالح الحماية المدنية لولاية المسيلة، اليوم الخميس، في منشور لها عبر صفحتها في الفايسبوك، أن عملية البحث والتمشيط تتم على مستوى وادي جنان الرومي وتمتد إلى غاية منطقة زبارة بن ولهة، حيث يتم البحث في مختلف البرك المائية الموجودة على مستوى مجرى الوادي.

وكان والي الولاية قد تنقل أمس إلى منطقة البحث والتمشيط التي تتواجد بها فرق البحث عن هذا الشخص الذي لا يزال في عداد المفقودين بوادي بوسعادة جراء التقلبات الجوية الأخيرة.

وتتشكل فرق البحث من أربع فرق تضم مائة عون من الحماية المدنية، مدعومة بفرقة سينوتقنية وكذا غطاسين وأفراد البحث والتدخل في الأماكن الوعرة.

كما أن عمليات البحث متواصلة منذ الساعات الأولى للفيضانات التي عرفتها الولاية جراء التقلبات الجوية الأخيرة بشكل يومي على طول وادي بوسعادة والذي يمتد لغاية وادي ميطر، وكذا مختلف المناطق بالولاية.