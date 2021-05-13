يتجدد الموعد بداية من غد الجمعة مع مواجهات الداربي المغاربي ضمن منافسات الدور ثمن النهائي من منافسة رابطة أبطال إفريقيا.

فعلى ملعب 5 جويلية يستقبل شباب بلوزداد الترجي التونسي، فيما ينزل الوداد المغربي ضيفا ثقيلا على مولودية الجزائر.

بمدرب جديد له من الخبرة ما يكفي لوضع " السياربي" لقدم في النصف النهائي، لن يفرط شباب بلوزداد بقيادة مدربه ميلوفان في الفوز أمام نادي باب السويقة الذي حسم لقب الدوري التونسي باكرا، ووجه كل اهتمامه لدوري الأبطال الذي يريد استعادته مع مدربه معين الشعباني. مولودية الجزائر، وبعد أن خرجت من كأس الرابطة على يد الجار اتحاد الجزائر، تبحث عن التعويض رفقة مدربها نبيل نغير الذي يريد إكمال ما بناه مع النادي عند توليه شؤون الفريق الموسم الماضي.

ولن تكون مهمة " النادي" العاصمي سهلة أمام فريق بحجم الوداد، يشرف عليه المدرب المخضرم فوزي البنزرتي الذي يعتمد على كتيبة من النجوم المميزين يتقدمهم، أيوب الكعبي هدّاف النادي ومؤيد اللافي الذي سبق له خوض تجربة بالبطولة المحلية.