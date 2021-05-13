ألغت الخطوط الجوية البريطانية رحلاتها من وإلى تل أبيب اليوم الخميس، لتكون أحدث شركة طيران دولية تتجنب السفر إلى الكيان الصهيوني وسط تصاعد المواجهات هناك.

وقالت الخطوط الجوية البريطانية "سلامة وأمن زملائنا وعملائنا أولوية، ونواصل مراقبة الموقف عن كثب".

هذا وأعلنت بعض شركات الطيران الأمريكية إلغاء رحلاتها إلى الكيان الصهيوني، وقالت شركة "يونايتد إيرلاينز" إنها ألغت الرحلات من شيكاغو ومدينة نيويارك بولاية نيو جيرسي إلى تل أبيب يوم 11 ماي الجاري، ومن سان فرنسيسكو ونيويارك إلى تل أبيب يوم 12 ماي.

من جهتها، أعلنت "دلتا إيرلاينز" أنها ألغت الرحلات من نيويورك إلى تل أبيب المقررة بين 11 و13 ماي، ولم تحدد بعد موعد استئناف الرحلات.

كما أعلنت سلطات مطار بن غوريون، اليوم الخميس أنه تم تحويل مسار جميع الرحلات المتوجهة إلى هذا المطار في تل أبيب إلى مطار رامون في جنوب الكيان الصهيوني، حتى إشعار آخر، بسبب إطلاق صواريخ من قطاع غزة.