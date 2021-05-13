أدى الوزير الأول، عبد العزيز جراد، صباح اليوم الخميس، صلاة عيد الفطر المبارك بالمسجد الكبير بالجزائر العاصمة، حيث تلقى بالمناسبة التهاني من قبل الطاقم الحكومي والسلك الدبلوماسي المعتمد بالجزائر وثلة من المواطنين.

وكان الإمام الخطيب قد ذكّر في خطبتي العيد بفضائل شهر رمضان الكريم وحِكم العيد، داعيا في الوقت ذاته إلى تقوية اللحمة الوطنية والوحدة وتفويت الفرصة على المتربصين بالوطن.

كما دعا إلى الحفاظ على نعمة الأمن التي تعيشها بلادنا مؤكدا أن من نعم الله العيش في أمن ووحدة وسلام، وهي نعمة جليلة لا يعرف قدرها إلا من حرمها.