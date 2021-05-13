أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، اليوم الخميس، عن ارتفاع عدد ضحايا القصف الصهيوني على القطاع إلى 83 شهيدا بينهم 17 طفلا و7 سيدات. وأفادت أيضا بإصابة 388 شخصا بجروح متفاوتة الخطورة، بينهم 115 طفلا، و50 امرأة.

وكان وزير الخارجية المصري سامح شكري قد شدد خلال اتصال هاتفي مع وزير الخارجية الصهيوني غابي أشكنازي، على ضرورة وقف الهجمات الصهيونية على الأراضي الفلسطينية.

كما اتصل الرئيس الأمريكي جو بايدن برئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو وأعرب عن أمله في وقف مبكر لتصعيد الوضع في الشرق الأوسط.

وقبل يوم من ذلك، أعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس أن الفلسطينيين سيواصلون اتخاذ جميع الإجراءات لحماية أنفسهم، مشيرا إلى أن السلطات الصهيونية تقوم بعمليات تطهير عرقي في القدس موجهة ضد وجود الفلسطينيين.

واشتد في الآونة الأخيرة تبادل القصف الصاروخي بين الصهاينة والفصائل الفلسطينية من قطاع غزة، وتصاعد الموقف بعد المواجهات في المسجد الأقصى بالقدس الشرقية.