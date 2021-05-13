هنأ رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، أفراد الأسلاك الأمنية بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك.

وكتب الرئيس في رسالة أولى " إلى الضباط، وضباط الصف، والجنود في كل الوحدات عبر النواحي العسكرية للجيش الوطني الشعبي، سليل جيش التحرير الوطني، وأخصّ بالذكر الأشاوس المرابطين على الحدود، عيدكم مبارك سعيد وكل عام والجزائر أبيّة".

وفي رسالة ثانية قال "عيد مبارك سعيد، لكل بناتنا وأبنائنا في سلاح الدرك الوطني، والشرطة، والجمارك، والحماية المدنية، خاصة للأعيُن الساهرة على أمن وسلامة وطننا ومواطنينا في هذا اليوم المبارك."