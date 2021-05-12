كشفت وزارة الصحة الفلسطينية، عن ارتقاء 65 شهيدا، بينهم 16 طفلا و5 سيدات، بالإضافة إلى 365 مصابا.

في المقابل أعلن جيش الاحتلال الصهيوني أن سلاح الجو التابع له شن أكثر من 500 غارة على أهداف في قطاع غزة.

وكانت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) قد قصفت المدن والمستوطنات في محيط قطاع غزة بـ130 صاروخا ردا على تدمير برج الشروق وسط مدينة غزة، وكرد أولي على اغتيال القيادي باسم عيسى ورفاقه، فيما أعلنت سلطات الاحتلال عن سقوط قتيل وعدد من الإصابات في سديروت.