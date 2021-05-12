جندت مصالح أمن ولاية تيبازة 1600 شرطي لضمان التغطية الأمنية خلال يومي العيد .



وأشارت مصالح أمن الولاية، اليوم أنها سطرت مخطط أمني استثنائي لضمان التغطية الأمنية خلال يومي عيد الفطر المبارك، وذلك بتجنيد 1600 شرطي من مختلف الرتب من أجل تعزيز التواجد الميداني، بالإضافة إلى وضع تشكيلات أمنية في الأماكن والمحاور الرئيسية الواقعة بإقليم اختصاص الأمن الوطني ومضاعفة نقاط المراقبة والتفتيش مع تكثيف الدوريات الراجلة والراكبة وتدعيم الدوريات والحواجز بقوات إضافية بهدف ضمان سيولة مرورية والتدخل الفوري لفك الاختناقات عند الاقتضاء.



وأضافت ذات المصالح إلى أنه علاوة على ذلك تم تسخير قوة أمنية لضمان تغطية أمنية فعالة، على مستوى كل من الأسواق، المساجد و المقابر، الساحات العمومية ، مع السهر على التطبيق الصارم للإجراءات و التدابير الوقائية لمجابهة تفشي وباء كورونا.



ودعت المواطنين إلى ضرورة التحلي بالحيطة والحذر عبر الطرقات واحترام قانون المرور والالتزام ، بمختلف قواعد السياقة السليمة، كما تضع تحت تصرفهم الرقم الأخضر 48 15 ورقم النجدة 17 قصد استقبال نداءاتهم أو طلب تدخلات على مدار 24سا/24سا.