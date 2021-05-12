هنأ رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، مساء اليوم الأربعاء، الشعب الجزائري بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، داعيا إياه الى المزيد من اليقظة والحرص والالتزام بتدابير الوقاية من فيروس كورونا.

وقال رئيس الجمهورية في كلمة وجهها إلى الشعب الجزائري عشية الاحتفال بعيد الفطر المبارك: "إنها لسانحة أدعو من خلالها أخواتي المواطنات وإخواني المواطنين إلى المزيد من اليقظة والحرص على الالتزام بالتدابير الوقائية من وباء كورونا الذي لا يزال يفتك بالأرواح ويدمر اقتصاديات العالم, وهذا رغم الإمكانيات الهائلة التي تم تجنيدها لمكافحته والتقليل من آثاره الوخيمة في شتى المجالات".

وبعد أن أشاد بـ"قيم التضامن المعهودة لدى شعبنا الأبي في شهر الرحمة والغفران"، أكد الرئيس تبون أن "المطلوب منا اليوم، ونحن نعيش فرحة العيد، المحافظة على هاته الروح والقيم".

واغتنم رئيس الجمهورية هذه الفرصة ليتوجه بتهانيه إلى الشعب الفلسطيني قائلا: "لا يفوتني بهذه المناسبة العظيمة إلا أن استذكر تضحيات الشعب الفلسطيني الشقيق المقاوم للاحتلال والمتصدي في هذا الظرف لاستباحة الحرم الطاهر، أولى القبلتين بالقدس الشريف. فرغم معاناتهم، نتمنى لهم عيدا مباركا سعيدا في غزة والضفة".