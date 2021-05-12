عين رئيس بلغاريا، رومن راديف، اليوم الأربعاء رئيسا مؤقتا للوزراء في محاولة لتحقيق الاستقرار في البلاد حتى إجراء الانتخابات المقررة في جويلية المقبل.

وذكرت شبكة "إيه بي سي" الأمريكية أن الحكومة الجديدة يرأسها الجنرال المتقاعد ستيفان يانيف (61 عاما) الذي عمل خلال السنوات الأربع الماضية مستشارا أمنيا للرئيس راديف، وكان وزيرا للدفاع في حكومة مؤقتة سابقة عينها ردايف عام 2017.

وسيدعم الحكومة فريق من الخبراء ستكون مهمتهم الأساسية هي تنظيم انتخابات عادلة والتعامل مع أزمة تفشي فيروس كورونا المستجد. وتعهد يانيف بأن تلتزم الحكومة بحكم القانون وأن تعلي مصلحة المواطنين.

يشار إلى أن الرئيس راديف كان على خلاف مع الحكومة السابقة، برئاسة بويكو بوريسوف، وكان داعما للتظاهرات التي نظمت ضدها العام الماضي واتهمتها بإنشاء علاقات مع المافيا وعرقلة محاربة الفساد وإصلاح القضاء وقمع حرية الرأي.