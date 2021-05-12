تمكنت عناصر الشرطة بالأمن الحضري الحادي عشر بأمن ولاية غليزان من توقيف ثلاثة أشخاص قاموا بسرقة من داخل مسكن .

وهذا على إثر شكوى تقدمت بها الضحية إلى ذات المصالح مفادها تعرض مسكنها للسرقة التي طالت مجموعة من الأجهزة الكهرو منزلية من قبل مجهولين، على الفور باشرت المصلحة تحرياتها الميدانية أين تمكنت من تحديد هوية المشتبه فيهم و توقيفهم.

و بعد تفتيش مساكنهم ثم العثور على الأجهزة الكهرومنزلية محل السرقة، يتم إنجاز ملف إجراء قضائي ضد المشتبه فيهم وتقديمهم أمام العدالة.