انضمت الجزائر رسميا إلى البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير، بموجب مرسوم رئاسي صدر بالجريدة الرسمية رقم 34.

ويتعلق الأمر بالمرسوم الرئاسي 21-185 الذي وقعه رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون في 5 ماي 2021.

وجاء في المرسوم أن "رئيس الجمهورية، بناء على تقرير وزير الشؤون الخارجية، وبناء على الدستور لاسيما المادة 91 منه (...) يرسم ما يأتي: تنضم الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية إلى الاتفاق المؤسس للبنك الأوروبي للإنشاء والتعمير، الموقع بباريس في 29 مايو سنة 1990 وتعديلاته المؤرخة في 30 يناير 2004 و30 سبتمبر 2011".

يذكر أن البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير هو مؤسسة دولية تتخذ من لندن مقرا لها وضمت 69 عضوا إلى غاية جويلية 2019.

ويقدم هذا البنك التنموي متعدد الأطراف تمويلات لدعم التنمية في البلدان الأعضاء.