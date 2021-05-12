سجلت الجزائر 199 إصابة جديدة بفيروس كوفيد-19 خلال الـ24 ساعة الأخيرة، حسبما أفادت وزارة الصحة اليوم الأربعاء في بيان لها.

و أضاف المصدر تسجيل 7 وفيات خلال نفس الفترة بسبب الفيروس، و تماثل 136 مريضا للشفاء.

و بهذه الأرقام الجديدة، ينتقل العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة بالفيوس، منذ ظهوره في الجزائر أواخر فيفري من العام الماضي، إلى 124.682 حالة.

كما ارتفع العدد الإجمالي للوفيات بسبب الفيروس إلى 3.360 وفاة، فيما بلغ إجمالي حالات التعافي من الفيروس 86.703 حالة.

وحسب نفس المصدر، يتواجد حاليا 27 مريضا في العناية المركزة.

كما أفاد البيان بأنه تم إحصاء 21 ولاية لم تسجل بها أي حالة جديدة، و 19 ولاية سجلت أقل من 9 حالات، فيما سجلت 8 ولايات أخرى أزيد من 10 حالات.