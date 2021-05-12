أمر قاضي التحقيق بمحكمة سيدي امحمد، اليوم الأربعاء، بإيداع الناشط الحقوقي سليمان حميطوش الحبس المؤقت مع تأجيل محاكمته إلى يوم 19 ماي 2021.

وحسب ما كشفت اللجنة الوطنية للإفراج عن المعتقلين فإن عناصر الأمن اعتقلت حميطوش أمس الثلاثاء عندما كان متجها إلى محاميه قبل أن يتم إخلاء سبيله.

وفي ليلة نفس اليوم، تم إعادة اعتقال المعني من منزله بحجة أنّه نسي الإمضاء على وثيقة، قبل أن يوضع تحت النظر، حيث يتابع بتهم التجمهر والتحريض على التجمهر.