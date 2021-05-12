سطرت مصالح أمن ولاية أدرار بمناسبة عيد الفطر المبارك مخطط أمني وقائي يتضمن تفعيل مجموعة من الإجراءات الأمنية والصحية من خلال تعزيز الانتشار الميداني وتكثيف الدوريات ووضع نقاط مراقبة حيث تم تسخير أكثر من800 شرطي بهدف ضمان الأمن والسكينة العامة، علاوة على ذلك ترمي ذات الإجراءات لمحاربة أي شكل للمضاربة في السلع على مستوى المحلات والأسواق وحماية وتطهير الطريق العمومي وتنظيم الأسواق من خلال برمجة عمليات تطهير بالتنسيق مع السلطات المحلية لمنع الاستيلاء غير الشرعي على الطريق العام من قبل التجار المتجولين والباعة غير الشرعيين وردع مختلف التجاوزات على البيئة خاصة في ظل الاجراءات المتخدة للحد من انتشار فيروس كورونا.