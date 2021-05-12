تقرر تأجيل البطولة الإفريقية لألعاب القوى لصنف الأكابر التي كانت مقررة بالجزائر من 22 إلى 26 جوان، إلى موعد لاحق بسبب الوضعية الصحية الناتجة عن جائحة كوفيد-19، عملا بتوصيات اللجنة العلمية لمتابعة ورصد فيروس كورونا، حسب ما أعلنت عنه اليوم الأربعاء وزارة الشباب والرياضة.

وتوضح الوزارة في بيان ما يلي: "بسبب الوضعية الصحية التي عرفت تزايد تفشي جائحة كورونا فيروس، وخطر تفشي متحورات جديدة، فإن السلطات المحلية، وعملا بتوصيات اللجنة العلمية لمتابعة ورصد جائحة كوفيد-19، أوصت بتأجيل هذا الحدث الرياضي إلى موعد لاحق".

وكانت البطولة الإفريقية لألعاب القوى مقررة سابقا بوهران، من 22 إلى 26 جوان المقبل، قبل نقلها إلى ملحق "الساطو" التابع للمركب الاولمبي -محمد بوضياف- بالجزائر العاصمة.

وفي ختام بيانها، طالبت وزارة الشباب والرياضة من الاتحادية الجزائرية لألعاب القوى "باتخاذ كل الإجراءات الضرورية لإحاطة مسؤولي الكونفدرالية الإفريقية لألعاب القوى، علما بهذا التأجيل وضبط تواريخ جديدة لتنظيم هذه البطولة، فور تحسن الوضعية الصحية".

يذكر أن هذا التأجيل هو الثاني الذي يمس المنافسة التي كانت مقررة أساسا صيف 2020.