استخرجت فرقة الغطاسين التابعة للحماية المدنية لولاية بومرداس جثة التلميذ صاحب 14 سنة الذي غرق اليوم في مجمع مائي بمنطقة سيدي يوسف ببلدية شعبة العامر.

الضحية تلميذ توجه إلى المجمع المائي للسباحة لكنه لقي حتفه وتم نقل جثته إلى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى برج منايل وقد لقيت الحادثة حزنا كبيرا في المنطقة خاصة وان الحادث مس تلميذ في عمرالزهور عشية عيد القطر.

تجدر الإشارة أن ولاية بومرداس شهدت عدة حالات غرق داخل المجمعات المائية راح ضحيتها أطفال .