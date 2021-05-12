يتطلع حمادي الدو، مدرب الصفاقسي، إلى رفع مستوى لاعبيه قبل مواجهة شبيبة القبائل، يوم الأحد المقبل، في ذهاب دور الثمانية بكأس الاتحاد الإفريقي.

وعين الصفاقسي الدو بعد الاستغناء عن الإسباني خوسيه مورسيا، بعد شهرين من توليه المسؤولية، بسبب تواضع النتائج. وقال الدو الذي يتولى تدريب الصفاقسي للمرة الثانية لموقع النادي: "تنتظرنا استحقاقات عاجلة بمواجهة شبيبة القبائل.

لا يجب إضاعة الوقت بتظافر الجهود ووضع اليد في اليد والعمل بانضباط لتحقيق النجاح". في تصريحات نقلها كذلك موقع كورة.

وأضاف مدرب الصفاقسي الجديد: "مر الفريق بفترة صعبة إذ لم تكن النتائج في مستوى التطلعات، لذلك سنركز على رفع الجاهزية البدنية والفنية والذهنية".

وتابع الدو: "الفريق الذي يتطلع للذهاب بعيدا في المسابقة الإفريقية يجب أن يتمتع بأداء قوي، لذلك يتعين علينا تقديم مباراة كبيرة للفوز على شبيبة القبائل".