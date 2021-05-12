تقدم وزير الاتصال الناطق الرسمي للحكومة عمار بلحيمر بتعازيه الخالصة في وفاة الصحفية بالقناة الأولى فاطمة بلخير اليوم الأربعاء.

وجاء في منشور على صفحة الفايسبوك للوزارة أنه "متأثر بوفاة الصحفية والمنتجة بالقناة الإذاعية الأولى " فاطمة بلخير" التي عرفت بتخصصها في مجال الفن والثقافة لمدة تفوق الـ 20 سنة، يتقدم وزير الاتصال الناطق الرسمي للحكومة البروفيسور"عمار بلحيمر" بأخلص عبارات التعازي والمواساة لعائلة الفقيدة ولكافة الأسرة الإعلامية في هذا المصاب الجلل، راجيا المولى تعالى أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته وغفرانه و يسكنها فسيح جناته و يلهم أهلها وذويها جميل الصبر و السلوان".