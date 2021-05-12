رأى خبراء مستقلون في تقرير صدر، اليوم الأربعاء، أن العالم كان بإمكانه تجنب جائحة كوفيد-19 الناجمة عن فيروس كورونا المستجد، إلا أن "مزيجاً ساماً" من التردد وسوء التنسيق حال دون رؤية مؤشرات الخطر.

وقالت اللجنة المستقلة للاستعداد للجوائح والاستجابة لها إن منظمة الصحة العالمية كان ينبغي أن تعلن حالة الطوارئ الصحية في وقت مبكر ودعت الدول الغنية التي لديها ما يكفي من اللقاحات إلى "توفير ما لا يقل عن مليار جرعة بحلول سبتمبر 2021" إلى 92 بلداً فقيراً.