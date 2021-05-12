فتح الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "اليويفا" تحقيقا من أجل اتخاذ إجراءات انضباطية ضد ريال مدريد وبرشلونة ويوفنتوس، بسبب محاولات إطلاق دوري "السوبر الأوروبي".

وقال اليويفا في بيان: "تم تعيين مراقبين من لجنة القيم والانضباط باليويفا لبدء تحقيقات انضباطية بخصوص المخالفة المحتملة للإطار القانوني لليويفا عن طريق ريال مدريد وبرشلونة ويوفنتوس فيما يتعلق بإطلاق المشروع المسمى بدوري السوبر".

وحاول 12 ناديا تأسيس دوري السوبر قبل استجابة كل الأندية، باستثناء ريال وبرشلونة ويوفنتوس، لضغوط وانتقادات وإعلان التراجع. وحجب الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "اليويفا" 5% من عائدات الأندية الأوروبية التسعة التي أعلنت انسحابها الرسمي من بطولة السوبر ليغ، لمدة موسم واحد، أما الأندية الثلاثة المتبقية وهي ريال مدريد وبرشلونة ويوفنتوس فستواجه عقوبات مشددة تعلن قريباً.

وأصدرت أندية ريال مدريد ويوفنتوس وبرشلونة بيانا رسميا، للرد على تهديدات "يويفا" بسبب عدم انسحابهم من دوري السوبر الأوروبي. ووفقاً للبيان المنشور على الموقعين الرسميين لـ "ريال مدريد" و"برشلونة"، فقد عانت الأندية المؤسسة ولا تزال تعاني من ضغوط وتهديدات ومخالفات غير مقبولة من طرف ثالث للتخلي عن المشروع، وبالتالي تمتنع عن حقها وواجبها في تقديم حلول لمنظومة كرة القدم عبر مقترحات ملموسة وحوار بناء.