توفي 41 شخصا وجرح 1274 آخرون خلال الأسبوع الأخير في حوادث المرور عبر طرقات الوطن، حسب ما أفاد، اليوم الأربعاء، بيان للمديرية العامة للحماية المدنية.

وفي حصيلتها الأسبوعية الممتدة ما بين 02 إلى 08 ماي الجاري، سجلت ذات المصالح أثقل حصيلة في ولاية الجلفة بوفاة 06 أشخاص وجرح 37 آخرين تم إسعافهم وتحويلهم إلى المراكز الاستشفائية على إثر 27 حوادث مرور. كما قامت وحدات الحماية المدنية بـ 1067 تدخلا سمحت بإخماد 530 حريق منها منزلية صناعية وحرائق مــختلفـة.

وفي مجال العمليات المختلفة قامت هذه الوحدات بـ 6170 تدخـل فـي نفس الفترة لتغطية 5338 عملية إسعاف وإنقاذ الأشخاص في خطر.

أما فيما يخص النشاطات المتعلقة بالوقاية من انتشار فيروس كورونا كوفيد-19 قامت وحدات الحماية المدنية خلال نفس الفترة عبر كافة التراب الوطني بـ 470 عملية تحسيسية لفائدة المواطنين عبر ولايات الوطن، تحثهم وتذكرهم على ضرورة احترام قواعد الحجر الصحي وكذا التباعد الاجتماعي، بالإضافة إلى القيام بـ 333 عملية تعقيم عامة عبر التراب الوطني مست عدة منشآت وهياكل عمومية وخاصة المجمعات السكنية والشوارع.