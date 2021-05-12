ضبطت اليوم الأربعاء، الرابطة المحترفة لكرة القدم، تاريخ إجراء وتوقيت مباريات الجولة 21 من المحترف الأول، والتي ستلعب يوم الأحد الموافق 16 ماي، وبرمجت انطلاقة أغلب المباريات ما بين الرابعة والخامسة مساء.

وستعرف مواجهات هذا الأسبوع تأجيل لقاء شبيبة سكيكدة – شباب بلوزداد، أولمبي المدية – مولودية الجزائر بسبب انشغالهما بالتحضير لمباريات المنافسة الإفريقية.

هذا وفاز مولودية وهران سهرة البارحة على مضيفه شبيبة القبائل بهدف دون رد، في لقاء مقدّم عن الجولة 21 ، وسيواجه " الكناري" بداية الأسبوع القادم ضيفه الصفاقسي التونسي بملعب الطيب المهيري.