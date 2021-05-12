اعتبر الخبير الدستوري رشيد لوراري، اليوم الأربعاء، أن العدد الكبير من قوائم المترشحين لتشريعيات 12 جوان دليل على الإرادة العامة للسلطة وعلى رأسها رئيس الجمهورية بفتح المجال لكافة فئات المجتمع للمشاركة في تسيير شؤون الأمة من خلال المجالس المنتخبة وفي مقدمتهم فئة الشباب.

وقال لوراري لبرنامج "ضيف الصباح" على القناة الإذاعية الأولى، إن الإقبال الكبير على الترشح يعود للتسهيلات التي تضمنها القانون العضوي الخاص بنظام الانتخابات وفي مقدمتها الإجراءات الانتقالية سواء تعلق الأمر بجمع التوقيعات أو إلغاء عتبة 4 بالمائة واستبدالها بـ 25 ألف توقيع على مستوى 23 دائرة انتخابية.

وأضاف في ذات السياق، أن الأمر الآخر الذي ساهم في تشجيع الإقبال على الترشح يكمن في تكفل الدولة بتمويل الحملة الانتخابية للمترشحين خصوصا فئة الشباب. كما لم يغفل الخبير الدستوري دور الحراك الشعبي في فتح الآفاق بالنسبة للعملية الانتخابية إلى جانب تأكيدات السلطة على أنها ستكون نزيهة وشفافة.

وتعليقا على استبعاد عدد من المترشحين من سباق الانتخابات التشريعية اعتبر الخبير الدستوري أن ما جرى يؤكد حرص السلطة على تجسيد مبدأ أخلقة الحياة السياسية العامة وإبعاد كل الأشخاص ممن لهم صلة بالفساد بكل أشكاله وأن هذا الأمر يقع في صميم القانون العضوي الجديد للانتخابات.

وأفضت التحقيقات المتصلة بمترشحي الانتخابات التشريعية إلى رفض عددا من الملفات على خلفية علاقة أصحابها بقضايا فساد أو مال مشبوه.