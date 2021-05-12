حسَنت وكالة الطاقة الدولية، في تقريرها لشهر ماي، توقعاتها بشأن إنتاج النفط خارج صفقة "أوبك+" لعام 2021، بزيادة قدرها 620 ألف برميل يوميا.

وجاء في تقرير الوكالة: "بشكل عام، سيزداد إنتاج الدول غير الأعضاء في أوبك+ في عام 2021 بمقدار 620 ألف برميل يوميًا على أساس سنوي، مما يعوض جزئيًا الخسائر في عام 2020 بمقدار 1.3 مليون برميل يوميًا".

وكانت توقعات وكالة الطاقة الدولية لنمو الإنتاج في هذه البلدان في عام 2021 تقدر 0.61 مليون برميل يوميًا. كما خفضت وكالة الطاقة الدولية توقعات الطلب العالمي على النفط في عام 2021 وتتوقع الآن نموه بمقدار 5.4 مليون برميل يوميا، وفقًا لتقرير المنظمة.

وقال تقرير ماي: "من المتوقع أن ينمو الطلب العالمي على النفط 5.4 مليون برميل يوميا في 2021 عن مستويات 2020، أي أقل بمقدار 270 ألف برميل يومياً عن تقريرنا السابق".

في توقعات أفريل، كان من المتوقع أن ينمو الطلب بمقدار 5.7 مليون برميل يوميا، وفي مارس بمقدار 5.5 مليون. وتجدر الإشارة إلى أن تخفيض التوقعات يرجع إلى ضعف استهلاك النفط في الولايات المتحدة وأوروبا في الربع الأول من عام 2021 عما كان متوقعا، بالإضافة إلى تدهور توقعات الطلب في الهند بسبب الارتفاع الأخير لإصابات "كوفيد-19".