كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم عن مواعيد مباريات تصفيات كأس العرب، التي ستقام نهائياتها في قطر خلال الفترة من 1 وحتى 18 ديسمبر المقبل.

وستلعب اللقاءات على الشكل التالي:

. عمان -الصومال يوم 20 جوان

. لبنان -جيبوتي يوم 23 جوان

.الأردن -جنوب السودان يوم 21 جوان

. البحرين -الكويت يوم 25 جوان.

موريتانيا -اليمن يوم 22 جوان.

فلسطين -جزر القمر يوم 24 جوان.

ليبيا -السودان يوم 19 جوان.

تنضم المنتخبات السبعة المتأهلة من هذه المرحلة إلى تسعة منتخبات تأهلت مباشرة إلى نهائيات البطولة بعد أن تصدرت قائمة المنتخبات العربية في تصنيف "الفيفا"، وهي قطر الدولة المستضيفة، وتونس، والجزائر، والمغرب، ومصر، والسعودية، والعراق، والإمارات، وسوريا. وسيلعب الفائزون من التصفيات ضمن المجموعات التالية:

المجموعة الأولى: قطر -العراق -الفائز من مواجهة عمان والصومال -الفائز من البحرين والكويت.

المجموعة الثانية: تونس -الإمارات -سوريا -الفائز من مواجهة موريتانيا واليمن.

المجموعة الثالثة: المغرب -السعودية -الفائز من مواجهة الأردن وجنوب السودان -الفائز من مواجهة فلسطين وجزر القمر.

المجموعة الرابعة: الجزائر -مصر -الفائز من مواجهة لبنان وجيبوتي -الفائز من مواجهة ليبيا والسودان.

ويتأهل متصدر ووصيف كل مجموعة إلى الأدوار الإقصائية: ربع النهائي، نصف النهائي، مباراة تحديد المركز الثالث والمباراة النهائية في 18 ديسمبر.