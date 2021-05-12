كشف خبراء أنه من المقرر أن تضرب عاصفة شمسية تسافر أكثر من 1.3 مليون كيلومتر في الساعة، الأرض اليوم.

وأطلقت "خيوط مغناطيسية ثورانية" في النظام الشمسي بواسطة الشمس بسرعة 328 كيلومترا في الثانية، ويمكن أن تصطدم بالأرض. ونتجت العاصفة الشمسية عن تجمع دوامي من المغناطيسية تحت سطح الشمس، يُعرف بالبقع الشمسية.

وعندما يقول الخبراء إن البقع الشمسية أكثر برودة من بقية النجم، فإن متوسط درجة حرارتها ما يزال يتجاوز 3500 درجة مئوية، على الرغم من أن هذا يمثل انخفاضا عن متوسط حرارة سطح الشمس البالغ 5500 درجة مئوية.

ومع بناء المجال المغناطيسي، فإنه يزيد الضغط في البقع الشمسية التي يمكن أن تندلع على شكل توهج شمسي أو طرد كتلة إكليلية (CME).

وقال علماء الفلك إن CME القادمة قد تصل إلى الأرض اليوم، أو في 13 ماي. وعندما يحدث ذلك، يمكن أن يؤدي إلى مشكلات تتعلق بالتكنولوجيا التي تعتمد على الأقمار الصناعية.

وقال المتحمسون للفضاء إنه يمكن أن يشعل عاصفة مغناطيسية أرضية من فئة G1. ويمكن أن تؤدي عاصفة شمسية بهذه الطاقة إلى "تقلبات ضعيفة في شبكة الطاقة"، ويمكن أن يكون لها "تأثير طفيف على عمليات الأقمار الصناعية".

وهذا لأنه عندما تقصف الجسيمات الدرع المغناطيسية للأرض، فإنها تتسبب في تمددها ما يجعل من الصعب اختراق إشارات الأقمار الصناعية.

وكتب عالم الفلك توني فيليبس، في موقعه الخاص بطقس الفضاء: "CME قادمة. من المتوقع أن تصل سحابة العاصفة الشمسية في 12 أو 13 ماي باتجاه الأرض بسبب ثوران خيوط مغناطيسية في 9 ماي. ويمكن أن يشعل عواصف مغناطيسية أرضية من فئة G1 والشفق القطبي عند خطوط العرض العالية".

وفي كثير من الأحيان، تطلق الشمس توهجا شمسيا يطلق بدوره الطاقة في الفضاء. ويمكن لبعض هذه التوهجات الشمسية أن تضرب الأرض، وفي الغالب تكون غير ضارة لكوكبنا. ومع ذلك، يمكن للشمس أيضا إطلاق توهجات شمسية قوية جدا بحيث يمكنها شلّ تكنولوجيا الأرض.

وكشفت دراسات سابقة أن الشمس تطلق شعلة شمسية شديدة كل 25 عاما في المتوسط، وضرب آخرها الأرض في عام 1989. وفي حين أنه من المستحيل التنبؤ بموعد ومكان حدوث عاصفة شمسية ضخمة، فمن المحتم أن تضرب عاصفة الكوكب في المستقبل.