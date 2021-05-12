"السلالة الهندية دخلت الجزائر عبر تونس "

أخبار الوطن
12 مايو 2021 () - خ.د/وكالات
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أكد الدكتور زكرياء بوقيرة إن السلالة الهندية دخلت الجزائر عبر تونس، مضيفا أن الجزائر أغلقت حدودها منذ سنة، لكن نقطة الضعف الوحيدة هي حدودها مع تونس في ظل وجود حركة تنقل صغيرة لبعض الاشخاص بين البلدين.

وأشار بوقيرة في تصريح للإذاعة التونسية، أنه منطقيا السلالة الهندية لا يمكن أن تكون قد دخلت إلى الجزائر إلا عبر تونس، خاصة في ظل الإجراءات الضعيفة التي أقرتها تونس بالنسبة للحدود.

وشدد بوقيرة على أن الوضع الوبائي في تونس خطير ويستوجب التمديد في الحجر الصحي الشامل 45 يوما مع إقرار إجراءات مصاحبة للفئات الهشة لإنقاذ ما يمكن إنقاذه من الأرواح، معتبرا استئناف الدروس مجدّدا بعد عطلة عيد الفطر جريمة في حق الشعب التونسي.

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