وصل إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في العالم إلى مشارف 160 مليون حالة. وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند التي سجلت أكثر من 4000 حالة وفاة أمس.

أظهرت بيانات موقع جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية أن إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في أنحاء العالم وصل إلى 159.703 مليونا حتى صباح اليوم الأربعاء فيما وصل عدد جرعات اللقاحات التي جرى إعطاؤها حول العالم إلى 1.34 مليار جرعة.

كما أظهرت البيانات أن عدد المتعافين يقترب من 96 مليونا، فيما ارتفع إجمالي الوفيات لثلاثة ملايين و318 ألف حالة.

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وتركيا وروسيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وإسبانيا وألمانيا والأرجنتين وكولومبيا وبولندا وإيران والمكسيك.

كما تتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل والهند والمكسيك والمملكة المتحدة وإيطاليا وروسيا وفرنسا وألمانيا.

وأعلنت منظّمة الصحّة العالميّة اليوم الأربعاء أنّ متحوّرة الفيروس المسبّب لكوفيد-19 المكتشفة في الهند قد رُصِدت في عشرات البلدان في جميع أنحاء العالم. وقالت المنظمة التابعة للأمم المتحدة إنّ المتحوّرة المعروفة باسم "بي.1.617" التي اكتُشِفت في أكتوبر بالهند، رُصِد في بيانات تسلسل جينيّ جرى تضمينها في قاعدة بيانات "جي آي إس إيد" من قبل "44 بلدا في المجمل في مناطق منظّمة الصحّة العالميّة الستّ".