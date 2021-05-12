أكدت اليوم الأربعاء، إدارة وفاق سطيف أنها وبعد توليها زمام الأمور في شهر نوفمبر 2020 بتكليف محضر قضائي من أجل الحصول على التقارير المالية في الفترة الممتدة بين 2014/2020 بغرض حصر الديون السابقة وتسيير شؤون النادي في إطار منظم.

وحسب الصفحة الرسمية للنادي على الفايسبوك فإن المحضر القضائي قام بتبليغ الإدارة السابقة ثلاث مرات من دون الحصول على التقارير المطلوبة أو أي رد توضيحي.

وبناء على ذلك كشفت إدارة الوفاق أنها قررت اللجوء إلى الطرق القضائية بمراسلة رئيس المحكمة من أجل تكليف مدقق حسابات قضائي لحصر ديون النادي، وفق ما تنص عليه القوانين كما تؤكد إدارة النادي أن هذه الخطوة جاءت بعد رفض الإدارة السابقة التجاوب ومنح التقارير المالية مما عطل عملية المحاسبة المالية.