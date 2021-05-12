انتقلت إلى رحمة الله، الزميلة فاطمة بلخير، الصحفية في القناة الأولى للإذاعة الجزائرية.

ونعت إدارة الإذاعة الجزائرية، عبر صفحتها في فايسبوك الزميلة "بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره وببالغ الحزن والأسى، تلقينا نبأ، وفاة الزميلة فاطمة بلخير صحفية بالقناة الإذاعية الأولى. راجين من العلي القدير أن يلهم أهلها وذويها جميل الصبر والسلوان، رحم الله الفقيدة وأسكنها فسيح جناته

". وبهذا المصاب الأليم تتقدم أسرة "الخبر" بخالص التعازي لعائلة الفقيدة راجين العلي القدير أن يتغمدها برحمته الواسعة ويسكنها فسيح الجنان.